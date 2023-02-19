Хоча масштабні проєкти не є чимось новим для фанатів Minecraft, знову знайшовся гравець якому все ж вдалося здивувати геймерську спільноту своїм творінням.

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А все за допомогою кількох неймовірно детальних відтворень найвідоміших кораблів зі всесвіту серіалів, фільмів та коміксів Star Trek (Зоряний шлях).

Скриншотами своїх проєктів геймер під ніком AstralSapphire поділився на Reddit.

Ймовірно, найвідоміший з зорельотів Зоряного шляху / зображення з Reddit

Серії зображень вдалося вразити як шанувальників наукової фантастики, так і фанатів гри від Mojang, адже від погляду на них буквально перехоплює подих.

USS Eclipse в Minecraft / зображення з Reddit

Флотилія AstralSapphire є винятковим видовищем, навіть якщо порівнювати її з іншими великомасштабними творіннями в Minecraft, як от Ейфелевою вежею.

USS Kelvin в Minecraft / зображення з Reddit

Кожен корабель створений у масштабі 1:1, а почав займатися таким будівництвом геймер ще у далекому 2014 році та відтоді це стало його основним хобі.

Автор розповідає, що деякими з екземплярів він "по справжньому пишається" і це не дивно, адже така титанічна робота дійсно заслуговує на повагу та захват.