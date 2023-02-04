Minecraft – ідеальна гра для різних типів гравців. Вона розважає як тих, хто любить проявляти свою творчість, так і тих, хто просто хоче досліджувати та виживати в процедурно згенерованих світах.

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Ейфелева вежа у світі Minecraft

Для гравців Minecraft, які йдуть творчим шляхом, не бракує варіантів для дослідження. Дехто зосереджується на оригінальних спорудах, як-от села та будинки.

Інші гравці йдуть далі та відтворюють відомі ігри в Minecraft, використовуючи поєднання конструкції та трохи програмування. Не менш цікавим прикладом тренування уяви в Minecraft є створення репродукцій творів поп-культури або навіть відомих реальних будівель.

Тепер один з гравців вирішив відтворити в грі Ейфелеву вежу в масштабі 1:1. Робота вийшла справді неймовірною.

Ейфелева вежа в Minecraft: дивіться фото

Схоже, геймер також використав ліхтарі, щоб відтворити освітлення Ейфелевої вежі. Це помітно з того, як вона світиться в темний час доби, а також з фото інвентаря геймера.