Гравець Minecraft витратив 2 роки на побудову гігантського лабіринту: неймовірне відео

Геймер провів 2 роки у роботі над проєктом масштабного лабіринту в Minecraft, а закінчивши закликав користувачів Reddit спробувати його пройти. Детальніше у матеріалі.

Ми не втомимось повторювати, що однією із найбільш захопливих рис Minecraft є та свобода дій, яку він дає гравцям, дозволяючи їм створювати в кубічному світі гри, здавалося б, все, що ті захочуть.

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У дописі на Reddit користувач під ніком VrWolfKun, поділився відео свого проєкту в Minecraft. Ним виявився без перебільшень гігантський лабіринт, над яким геймер трудився понад 2 роки.

За словами творця загальна довжина лабіринту складає 1024 блоки. Для того, щоб успішно завершити проходження цього гіганта, гравцям потрібно знайти спосіб дістатися до середини. Однак це буде завданням не з легких, оскільки однією з особливостей лабіринту є запаморочлива кількість пересічних шляхів.

Відео з ще не закінченою будовою набрало понад 28 тисяч лайків та шалену кількість позитивних коментарів.



Тепер у планах VrWolfKun спробувати переформатувати "сейв" з лабіринтом у версію для ПК, оскільки він будував його на своєму Xbox, та провести конкурс серед охочих користувачів Reddit.

Як повідомляє геймер, умови будуть прості​ – пройти лабіринт, а перші 3 гравці яким це вдасться отримають приємні призи від затятого будівельника.