Мы не устанем повторять, что одной из самых увлекательных черт Minecraft является свобода действий, которую он дает игрокам, позволяя создавать в кубическом мире игры, казалось бы, все, что те захотят.

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В сообщении на Reddit пользователь под ником VrWolfKun, поделился видео своего проекта в Minecraft. Им оказался без преувеличения гигантский лабиринт, над которым геймер трудился более 2 лет.

По словам создателя, общая длина лабиринта составляет 1024 блока. Для того чтобы успешно завершить прохождение этого гиганта, игрокам нужно найти способ добраться до середины. Однако это будет задачей не из легких, поскольку одной из особенностей лабиринта является удивительное количество пересекающихся путей.

Видео с еще не законченным строением набрало более 28 тысяч лайков и огромное количество положительных комментариев.



Теперь в планах VrWolfKun попытаться переформатировать "сейв" с лабиринтом в версию для ПК, поскольку он строил его на своем Xbox и провести конкурс среди пользователей Reddit.

Как сообщает геймер, условия будут просты – пройти лабиринт, а первые 3 игрока которым это удастся получат приятные призы от изобретательного строителя.