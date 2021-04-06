Майже 800 годин роботи та вражаючий результат: ентузіаст створює у Minecraft мапу з DOOM

Користувач із нікнеймом Sibogy поділився вражаючою та масштабною роботою на Reddit. Він майже рік працює над створенням у Minecraft мапи за мотивами відеогри DOOM.

Фанати відеогри Minecraft вже неодноразово створювали різноманітні грандіозні структури. Саме такі роботи й допомагають цьому проєкту ще досі мати попит серед геймерів та залишатися у топі продажів. Сьогоднішній герой також взявся за масштабну та оригінальну роботу.

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Ентузіаст із нікнеймом Sibogy вирішив створити у Minecraft тематичну мапу за мотивами DOOM. Свою модифікацію він назвав "DOOMED: Demons of the Nether". Користувач відзначив, що орієнтується на останні відеоігри цієї дуже популярної серії. За роботу він взявся ще у квітні минулого року, але майже за рік він завершив цей проєкт лише на 75%. Ентузіаст зазначив, що просто захотів знайти собі заняття, а витратив вже 800 годин на цю роботу (понад 30 днів).

Користувач Sibogy написав, що це лише фанатський проєкт, але варто відзначити його професійний підхід. Він створив індивідуальний сайт для своєї модифікації, а також регулярно виставляє на своєму ютуб-канал відео, у яких демонструє результати своєї роботи. Кілька днів тому Sibogy вирішив поділитися мапою свого проєкту на Reddit. Користувачам цієї платформи дуже сподобалася його робота, а пост вже зібрав майже 20 тисяч вподобань та 200 коментарів.

Мапа у модифікації Sibogy / Фото Reddit

Масштаби вразили майже всіх, але й це не головне, бо ентузіаст додав у гру чималу кількість тематичних предметів, скінів та навіть музику. Звісно, будуть й класичні для серії DOOM монстри, а також різноманітна зброя для боротьби з цими створіннями. Автор модифікації відзначив, що у його проєкті буде однокористувацька кампанія. Sibogy планує завершити свою роботу вже до кінця 2021 року, а також збирається викласти цей мод у вільний доступ.

Модифікація Sibogy / Фото портал Doomed

Геймплей у модифікації Sibogy – відео