Талановитий гравець Minecraft представив публіці свій новий проєкт – феноменальну версію фортеці Мінас Моргул з Володаря перснів.

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За допомогою творчого режиму та сотень різноманітних модів, ентузіасти будівельної справи в Minecraft можуть створювати в грі майже все, що завгодно.

Цього разу креативний геймер, вирішив перенести в кубічний світ гри відому локацію одного з найбільш обожнюваних творів фентезі, як у кіно так і в літературі.

Користувач Reddit під ніком ImErik50 опублікував свою версію Мінас Моргула, який у творі Толкіна раніше мав назву Мінас Ітіль. До захоплення Мордором, це було прекрасне місто, освітлене сріблястим світлом місяця, від якого вулиці та будинки ніби світилися.

зображення з Reddit

Однак, потрапивши у владу темних сил у Третю Епоху, воно перетворилося на осередок лихих чар, а назва змінилася на Мінас Моргул, що мовою Гондору означає "Вежа темного чаклунства".

зображення з Reddit

На зображеннях, опублікованих ImErik50, можна побачити високі масивні споруди та величний міст. Той факт, що гравець зробив скриншоти своєї роботи вночі ще більше підсилює схожість з оригіналом.

зображення з Reddit

У коментарях до публікації гравець розповів, що досяг такого містичного зеленого сяйва за допомогою яскравих шейдерів Sildur. Користувачі гідно оцінили роботу геймера та зазначили, що вона майстерно передає атмосферу легендарного місця.