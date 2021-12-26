Гравець Minecraft збудував робочий внутрішньоігровий принтер: дивовижне відео

Шанувальник Minecraft продемонстрував свою винахідливість та уміння використовувати Редстоун і створив у грі гігантський повністю робочий принтер. Детальніше – у матеріалі.

Ефективне використання Редстоуну може бути складним завданням навіть для досвідчених гравців. Однак після того, як геймер вивчить усі його тонкощі, цей інструмент можна застосувати для побудови майже будь-якого механізму в Minecraft.

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Отож, у світі Minecraft Редстоун можна використовувати для активації та живлення різних предметів, що дозволяє гравцям створювати автоматичні пристрої, "електрифіковані" залізничні лінії та навіть складні сортувальні машини для збору ресурсів, якими вже нікого не здивуєш. Проте користувач Reddit під ніком ShirtPuzzleheaded711 проявив неабияку фантазію та продемонстрував спільноті свій грандіозний проєкт.

Величезна кількість "червоного пилу", сотні діоритових блоків, "повторювачів" та поршнів, а також велика ділянка, покрита кам'яними натискними пластинами – у поєднанні все це перетворилося у робочий принтер в Minecraft.



У короткому відео геймер демонструє процес роботи пристрою. Гравець активує його, а потім вводить те, що він хоче бачити надрукованим, за допомогою натискання кам'яних пластин. Потім ця інформація через Редстоун передається до рухомих частин решти структури й правильні блоки опускаються на порожній простір, що кінець-кінцем перетворюється в слово "Like".

ShirtPuzzleheaded711 розповів, що масштабне творіння зайняло в нього цілих 30 годин, включно з проєктуванням та безпосередньо побудовою, що не дивно, враховуючи кількість рухомих частин. Навіть при умові створення у творчому режиму, цей принтер є дивовижним досягненням, і гравцям, які захочуть його скопіювати точно знадобиться набагато більше часу.