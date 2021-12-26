Эффективное использование Редстоуна может оказаться сложной задачей даже для опытных игроков. Однако после того, как геймер изучит все его тонкости, этот инструмент применим для построения почти любого механизма в Minecraft.

К примеру Энтузиаст умудрился построить рабочий 8-битный процессор в Minecraft : невероятное видео

В мире Minecraft Редстоун можно использовать для активации и питания различных предметов, что позволяет игрокам создавать автоматические устройства, "электрифицированные" железнодорожные линии и даже сложные сортировочные машины для сбора ресурсов, которыми уже никого не удивишь. Однако пользователь Reddit под ником ShirtPuzzleheaded711 проявил незаурядную фантазию и продемонстрировал сообществу свой грандиозный проект.

Огромное количество красной пыли, сотни диоритовых блоков, повторителей и поршней, а также большой участок, покрытый каменными нажимными пластинами – все это превратилось в рабочий принтер в Minecraft.



В коротком видео геймер демонстрирует процесс работы устройства. Игрок активирует его, а затем вводит то, что он хочет видеть напечатанным с помощью нажатия каменных пластин. Затем эта информация через Редстоун передается в движущиеся части остальной структуры и правильные блоки опускаются на пустое пространство, что в конечном счете превращается в слово "Like".

ShirtPuzzleheaded711 рассказал, что масштабное творение заняло у него целых 30 часов, включая проектирование и непосредственно построение, что не удивительно, учитывая количество движущихся частей. Даже при условии создания в творческом режиме этот принтер является удивительным достижением, и игрокам, которые захотят его скопировать точно понадобится гораздо больше времени.