Minecraft является одной из самых популярных игр в мире именно потому, что позволяет игрокам в полной мере реализовать собственные творческие или любые другие способности. И вот когда казалось, что сообществу уже ничем не удивить – появился талантливый геймер, умудрившийся создать в игре рабочий 8-битный процессор, способный запускать собственные игры.

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Геймер и ютубер под ником sammyuri потратил семь месяцев на построение огромного и очень сложного компьютерного процессора в кубическом мире Minecraft.

Творение энтузиаста, которое он назвал Chungus 2, сокращенно от Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit 2, поражает своим масштабом и может быть смело назван самым крупным и сложным проектом, созданным в Minecraft на момент написания материала.

Интересно, что длина каждого из блоков процессора составляет около метра. Это означает, что если бы Chungus 2 был построен в реальной жизни – это был бы компьютер размером с небоскреб или круизный лайнер.

В пятиминутном видео sammyuri рассказал зрителям, что Chungus 2 имитирует 8-разрядный процессор с тактовой частотой в 1 герц и 256 байтами оперативной памяти. При работе он использует физический движок Minecraft для воспроизведения структуры реального процессора, при этом состоя из таких материалов как пыль из редстоуна, факелы, повторители, поршни и рычаги.

Полный обзор Chungus 2



На демонстрационном видео также показано, что Chungus 2 подключен к внутриигровому "экрану" и "контрольной панели" с помощью которых игрок Minecraft, прыгая на кнопках размером с блок, может играть в ряд простых 2D игр таких как Тетрис или Змейка.

Мощности процессора достаточно даже для имитации графического калькулятора.

Творение энтузиаста выглядит просто ошеломляюще и вряд ли в ближайшее время кто-то сможет превзойти его в инновационности и масштабе.