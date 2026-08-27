Гравець NAVI прокоментував програш команди на BLAST Open Fall 2026

Поразка Natus Vincere у стартовому матчі BLAST Open Porto шокувала кіберспортивну спільноту. 27-річний румунський рифлер команди Міхай "iM" Іван відверто прокоментував сенсаційне фіаско, визнавши як психологічні, так і тактичні помилки колективу.

Шок, розчарування та втрачений контроль

Перша думка після завершення серії була максимально емоційною та нецензурною, зізнався кіберспортсмен в інтерв'ю журналістам видання HLTV. Попри те, що NAVI забрали першу карту Anubis, наступні дві карти Mirage та Inferno перетворилися на справжній тактичний кошмар для фаворитів.

Команда детально готувалася до протистояння та розробляла чіткий план на Mirage, але на практиці все пішло шкереберть через дрібниці. Гравець пояснив, що хтось постійно недопрацьовував у важливих моментах, а капітан робив помилкові заклики в невідповідний момент, що призвело до поразки навіть у раунді проти пістолетів USP.

Тільт та недооцінка опонентів

На думку кіберспортсмена, причиною провалу став комплекс проблем, який об'єднав технічні огріхи та ментальну нестабільність. Після легкого старту гравці розслабилися та почали діяти занадто самовпевнено.

Можливо, ми недооцінили їх після першої карти, а потім просто не змогли повернутися в гру,

– прокоментував рифлер Natus Vincere Міхай "iM" Іван.

Поразка викликала хвилю розчарування всередині команди. Гравець розповів, що деякі кіберспортсмени втратили емоційну рівновагу та почали відчувати фрустрацію через невдалі ігрові таймінги. Попри те, що гравці точно знали про появу Mirage та Inferno в маппулі, вони так і не зуміли протиставити суперникам дієві контраргументи.

Усі говорять про заміни у складі

Напередодні турніру тренер Андрій "B1ad3" Городенський заявив, що клуб активно шукав варіанти для трансферів у міжсезонні, проте не зміг підписати нових виконавців. Це підхопили ЗМІ та шанувальники кіберспорту. Новини не могли обійти стороною й самих гравців. Багато аналітиків вважають, що вони психологічно тиснуть на колектив, але сам румунський гравець заперечує будь-який негативний вплив на команду.

Ми знали про це, адже обговорювали цю тему багато разів,

– додав Міхай "iM" Іван.

Кіберспортсмен підкреслив, що рішення зберегти поточний ростер є остаточним на цей сезон, а професійні гравці не стануть грати гірше навіть під загрозою виключення з команди. Тепер колектив опинився в критичній ситуації в нижній сітці турніру.

Для збереження позицій у світовому рейтингу та повернення впевненості у власних силах NAVI повинні перемагати наступних опонентів, адже поразка від Legacy на минулому чемпіонаті та нинішній програш від M80 суттєво вдарили по очках VRS.