Шок, разочарование и потеря контроля

Первая мысль после завершения серии была максимально эмоциональной и нецензурной, признался киберспортсмен в интервью журналистам издания HLTV. Несмотря на то, что NAVI взяли первую карту Anubis, следующие две карты – Mirage и Inferno – превратились в настоящий тактический кошмар для фаворитов.

Команда тщательно готовилась к противостоянию и разрабатывала четкий план на Mirage, но на практике все пошло наперекосяк из-за мелочей. Игрок объяснил, что кто-то постоянно не дорабатывал в важных моментах, а капитан давал ошибочные команды в неподходящий момент, что привело к поражению даже в раунде против пистолетов USP.

Тилт и недооценка соперников

По мнению киберспортсмена, причиной провала стал комплекс проблем, объединивший технические огрехи и ментальную нестабильность. После легкого старта игроки расслабились и начали действовать слишком самоуверенно.

Возможно, мы недооценили их после первой карты, а потом просто не смогли вернуться в игру,

– прокомментировал рифлер Natus Vincere Михай "iM" Иван.

Поражение вызвало волну разочарования внутри команды. Игрок рассказал, что некоторые киберспортсмены потеряли эмоциональное равновесие и начали испытывать фрустрацию из-за неудачных игровых таймингов. Несмотря на то, что игроки точно знали о появлении Mirage и Inferno в маппуле, они так и не сумели противопоставить соперникам действенные контраргументы.

Все говорят о заменах в составе

Накануне турнира тренер Андрей "B1ad3" Городенский заявил, что клуб активно искал варианты для трансферов в межсезонье, однако не смог подписать новых игроков. Эту информацию подхватили СМИ и поклонники киберспорта. Новости не могли обойти стороной и самих игроков. Многие аналитики считают, что они оказывают психологическое давление на коллектив, но сам румынский игрок отрицает какое-либо негативное влияние на команду.

Мы знали об этом, ведь обсуждали эту тему много раз,

– добавил Михай "iM" Иван.

Киберспортсмен подчеркнул, что решение сохранить текущий состав является окончательным на этот сезон, а профессиональные игроки не станут играть хуже даже под угрозой исключения из команды. Теперь команда оказалась в критической ситуации в нижней сетке турнира.

Для сохранения позиций в мировом рейтинге и восстановления уверенности в собственных силах NAVI должны побеждать следующих соперников, ведь поражение от Legacy на прошлом чемпионате и нынешний проигрыш от M80 существенно ударили по очкам VRS.