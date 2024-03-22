Фанат Red Dead Redemption 2 помітив дивовижно зворушливу деталь про головного героя

Навіть через 6 років після релізу Red Dead Redemption 2 шанувальники продовжують знаходити зворушливі маленькі деталі у проєкті Rockstar.

Red Dead Redemption 2 добре відома своєю неймовірною увагою до деталей і чергове відкриття геймера є ще одним фантастичним прикладом цьому.

Варте уваги PIN-UP і Forbes Ukraine запускають грантову програму для прифронтових бізнесів

Rockstar здобула славу завдяки створенню дивовижних відкритих світів, сповнених неймовірними деталями й один із найкращих прикладів роботи студії це саме Red Dead Redemption 2.

Попри те, що цей вестерн вийшов майже шість років тому, він все ще залишається однією з найулюбленіших відеоігор для багатьох геймерів. Одним із найкращих аспектів проєкту є добре продумані персонажі, особливо протагоніст – Артур Морган.

Нещодавно один з гравців RDR 2 зробив цікаве відкриття, яке здивувало чимало фанатів гри.

Виявилося, що Артур може мовчки плакати про себе залежно від обставин, у які він потрапив. Причиною може стати, наприклад, поранення, чи навіть втрата коня, до якого той встиг прив'язатися.

Ця деталь є настільки тонкою, що не дивно, що її пропустило чимало шанувальників гри. Але саме це і робить її такою особливою.

Безперечно, Артур Морган – складний і жорсткий персонаж, але хоча він і не завжди чинить правильно, зрештою у нього добре серце, що зайвий раз доводить ця цікава знахідка.