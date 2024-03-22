Red Dead Redemption 2 хорошо известна своим невероятным вниманием к деталям и очередное открытие геймера является еще одним фантастическим примером этому.

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Rockstar получила славу благодаря созданию удивительных открытых миров, полных невероятными деталями и один из лучших примеров работы студии это именно Red Dead Redemption 2.

Несмотря на то, что этот вестерн вышел почти шесть лет назад, он все еще остается одной из самых любимых видеоигр для многих геймеров. Одним из лучших аспектов проекта являются хорошо продуманные персонажи, особенно протагонист – Артур Морган.

Недавно один из игроков RDR 2 сделал интересное открытие, которое удивило немало фанатов игры.

Оказалось, что Артур может молча плакать о себе в зависимости от обстоятельств, в которые он попал. Причиной может стать, например, ранение, или даже потеря коня, к которому тот успел привязаться.

Эта деталь настолько тонкая, что неудивительно, что ее пропустило немало поклонников игры. Но именно это и делает ее такой особенной.

Бесспорно, Артур Морган – сложный и жесткий персонаж, но хотя он и не всегда поступает правильно, в конце концов у него доброе сердце, что лишний раз доказывает эта интересная находка.