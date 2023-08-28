Гравець Red Dead Redemption 2 показав дуже бридкий епізод в грі за участі коня персонажа

Шанувальник Red Dead Redemption 2 став очевидцем вельми дивної поведінки штучного інтелекту гри, який змусив коня головного героя зробити дещо дуже бридке. Детальніше – у матеріалі.

Red Dead Redemption 2 відома увагою розробників до дрібниць та тим, що вони зазвичай продумують навіть найнеочікуваніші моменти.

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Однак, ми сподіваємося, що у Rockstar все ж не було людини відповідальної за кумедну поведінку коня, яку вдалося зафільмувати користувачеві Reddit під ніком ashleighschamp.

Отож, скакун геймера, схоже, настільки незлюбив гравця, що вирішив за потрібне справити свої потреби прямо перед обличчям головного героя.

Результатом став, ймовірно, найогидніший кліп з будь-коли записаних у RDR 2.

Кумедна та водночас огидна ситуація: дивитися відео

Відео викликало цікаву реакцію інших користувачів: деякі були неприємно вражені, а інші ж жартома стверджують, що це просто зв'язок між гравцем і його скакуном настільки сильний, що коню аж так комфортно поруч із власником.

Так чи інакше, а дії ШІ тварини й справді вилились у дуже кумедний відеоролик.