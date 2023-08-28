Red Dead Redemption 2 известна вниманием разработчиков к мелочам и тем, что они обычно продумывают даже самые неожиданные моменты.

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Однако, мы надеемся, что в Rockstar все же не было человека ответственного за забавное поведение лошади, которое удалось снять пользователю Reddit под ником ashleighschamp.

Итак, скакун геймера, похоже, настолько невзлюбил игрока, что решил за нужное справить свои потребности прямо перед лицом главного героя.

Результатом стал, вероятно, самый отвратительный клип из когда-либо записанных в RDR 2.

Забавная и в то же время отвратительная ситуация: смотреть видео

Видео вызвало интересную реакцию других пользователей: некоторые были неприятно поражены, а другие же в шутку утверждают, что это просто связь между игроком и его скакуном настолько сильна, что коню настолько комфортно рядом с владельцем.

Так или иначе, а действия ИИ животного действительно вылились в очень забавный видеоролик.