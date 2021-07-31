Несподівана знахідка: гравець в Red Dead Redemption 2 помітив химерну пасхалку на інопланетян

Геймер знайшов цікаву пасхалку на інопланетян у відеогрі Red Dead Redemption 2. Він поділився фотографією, на якій можна побачити дивний наскельний малюнок.

Напевно, майже всі геймери знають, що у відеогрі Red Dead Redemption 2 величезний відкритий світ, який дуже цікаво досліджувати. Представники компанії Rockstar Games дійсно добряче попрацювали над цим ігровим всесвітом, а також наповнили його чималою кількістю оригінальних пасхалок.

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Саме такий цікавий секрет знайшов користувач з нікнеймом Radiant-Head-793. Своєю знахідкою він поділився на відомій платформі Reddit, а вже її користувачі відзначили, що вперше побачили цю пасхалку. Геймер поділився фотографією, на якій можна побачити химерний наскельний малюнок. Його автори намалювали представника позаземної цивілізації та двох невеликих людей, які його охороняють. А також на цьому малюнку ще можна побачити молодий місяць.

Ентузіаст додав, що біля цього місця знаходиться кілька стовпів з черепами та рогами. Напевно, біля цього малюнку могли збиратися сектанти, які поклонялися інопланетянам. Варто відзначити, що у відеогрі Red Dead Redemption 2 дійсно можна знайти деякі згадки про подібний культ, а також з ним пов'язане невелике приховане завдання. Загалом для його виконання потрібно побігати, але в фіналі можна побачити космічний корабель прибульців ("літаючу тарілку").

Дуже ймовірно, що ці пасхалки дійсно пов'язані, але на пошук наскельного малюнку гравці просто витратили більше часу. Загалом для розробників з компанії Rockstar Games характерні подібні пасхалки на прибульців. Наприклад, в Grand Theft Auto V можна побачити одразу кілька їхніх літальних апаратів. Наостанок варто лише відзначити, що знайти цей наскельний малюнок можна в районі з назвою "West Elizabeth", а якщо точніше, то на мапі це місце знаходиться між буквами "S" та "T".

Химерний наскельний малюнок з відеогри Red Dead Redemption 2 / Фото Reddit Radiant-Head-793