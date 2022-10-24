Припинення роботи Google Stadia пройшло повз більшість геймерів, проте боляче вдарило по тих, хто все ж користувався платформою.
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Серед них опинився геймер під ніком G Graham, який є доволі наполегливим гравцем та шанувальником RDR Online.
За весь час, проведений в грі, йому вдалося накопичити там неймовірний статок – 1 мільйон доларів у віртуальній валюті, 1.3 тисячі золотих злитків та понад 662 ранги прогресу, які можуть бути втрачені, коли Stadia закриється на початку наступного року.
Річ у тому, що Rockstar Games перенесе весь прогрес гравців на свої сервери, лише при умові, що вони зіграли у гру бодай раз за 30 днів до анонсу закриття Stadia, що відбувся 29 вересня 2022 року.
Це означає, що скоріше за все G Graham втратить увесь цей прогрес, здобутий за понад 3500 годин проведених у грі.