Припинення роботи Google Stadia пройшло повз більшість геймерів, проте боляче вдарило по тих, хто все ж користувався платформою.

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Серед них опинився геймер під ніком G Graham, який є доволі наполегливим гравцем та шанувальником RDR Online.

За весь час, проведений в грі, йому вдалося накопичити там неймовірний статок – 1 мільйон доларів у віртуальній валюті, 1.3 тисячі золотих злитків та понад 662 ранги прогресу, які можуть бути втрачені, коли Stadia закриється на початку наступного року.

One Stadia player @GGraham72882493 will be losing his 1 million dollars, 1.3k gold bars and 662 ranks due to Rockstar's condition that they must have played within 30 days prior to the shut down announcement. pic.twitter.com/RBvRQRBTp0 — Colour (@ItsColourTV) October 22, 2022

Річ у тому, що Rockstar Games перенесе весь прогрес гравців на свої сервери, лише при умові, що вони зіграли у гру бодай раз за 30 днів до анонсу закриття Stadia, що відбувся 29 вересня 2022 року.

Це означає, що скоріше за все G Graham втратить увесь цей прогрес, здобутий за понад 3500 годин проведених у грі.