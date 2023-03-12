Roller Coaster Tycoon 2 є одним з найбільш легендарних симуляторів в історії ігрової індустрії, тому не дивно що навіть через 20 років з моменту релізу гри її шанувальники все ще знаходять нові способи розважитись.

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Блогер під ніком Marcel Vos, який спеціалізується на відео, присвячених франшизі RCT, кілька років тому зумів створити гірку, проїзд якою зайняв би в гравця 12 років реального часу (за звичайної швидкості гри). Потім було ще дві версії "довжиною" у 45 та 135 років.

Це було дивовижним досягненням, що наробило чимало галасу у спільноті шанувальників проєкту. Одначе три роки потому ентузіаст пішов ще далі й створив гірку, тривалість поїздки на якій перевершить навіть термін існування нашого Всесвіту.

Отож, нове творіння блогера, створене без будь-яких модифікацій, це американські гірки, на проїзд якими знадобиться понад 3 "квінвігінтильйони" років.

Відео від Marcel Vos

Щоб впоратися з цим дивовижним завданням, Марсель спочатку побудував дуже, дуже, дуже довгий атракціон на найбільшій з можливих мап.

Вагончик рухається ним зі швидкістю всього у 1 км на годину, а коли досягає кінця то, через особливості гри, повертається до старту заднім ходом, що займає ще більше часу, адже швидкість падає буквально до нульової.

Такий маршрут доводиться повторити сім разів, перш ніж поїздка вважається завершеною, тож загалом вона триває 2 роки й 140 днів реального часу.

Звідки взялися "квінвігінтильйони", запитаєте Ви. Це досягається завдяки 253 меншим американським гіркам, які синхронізуються одна з одною за допомогою особливостей розташування. Отож, завершення однієї з них викликає старт іншої й так далі майже до нескінченності.

Усе це означає, що поки ви досягнете останніх американських гірок у цьому кошмарному ланцюжку, то це займе приблизно 3 104 507 644 431 071 564 796 495 776 153 897 304 087 959 315 536 085 967 759 967 698 045 894 855 188 962.39 роки.