The Elder Scrolls 5: Skyrim має систему успадкування, за якою гравці отримують золото. Це відбувається у випадках, коли неігрові персонажі, з яким вони подружилися, помирають у грі.

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Спадок від бандита

Геймери не завжди можуть знати про смерть персонажа, але вони все одно отримують спадок. Гравці отримують це золото через кур’єра з листом про спадщину, у якому вказується загальна сума.

Однак ця система іноді може призвести до незвичайних інцидентів. Наприклад, один гравець Skyrim отримав дивний лист про спадщину, у якому згадувалося про його власну смерть.

Тепер ще один фанат отримав купу золота після смерті випадкового бандита. У листі, який отримав геймер, вказано, що його спадщина – 200 золотих монет.

Лист від кур'єра доволі дивний, адже він навіть не називає персонажа, від якого прийшов спадок. Згадується лише, що мова про бандита.

Фанати в коментарях ділилися кумедними історіями про подібні інциденти, що відбувалися під час їхнього проходження. Так, один користувач отримав лист про спадщину відразу після того, як він убив NPC під час квесту Темного Братства в Skyrim.