Лише зріст персонажа в Skyrim став вирішальним фактором між життям і смертю для одного з її гравців. Це ще раз змусить задуматися про расу, коли надумаєте знову пройти гру.

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Низький зріст врятував гравця Skyrim

Альтмери або Вищі ельфи є найвищою расою у франшизі The Elder Scrolls, і багато швидкісних бігунів тяжіють до створення персонажів Альтмерів, щоб отримати вигоду від їхньої підвищеної швидкості пересування.

З іншого боку, їхні східні двоюрідні брати з Валенвуду є найнижчою расою для ігор. Тож Босмерам зазвичай віддають перевагу люди, які хочуть створити малопомітного персонажа.

Коли гравці досліджують двемерські руїни, стародавні нордські гробниці, бандитські печери та інші небезпечні локації Skyrim, вони, як правило, натрапляють на різноманітні пастки.

Так, гра за жінку-босмерку дозволила шанувальнику гри повністю уникнути небезпеки охопленої вогнем скрині в північних руїнах. Цей випадок потішив чимало шанувальників.

Хтось може стверджувати, що розробники з Bethesda повинні були налаштувати пастку для всіх ігрових рас, але це саме той вид недогляду, який може додати шарму та випадкової складності будь-якій грі, особливо такій як Skyrim.