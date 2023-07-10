Stardew Valley – одна з найкращих інді-відеоігор в історії, а рівень уваги до деталей в ній просто космічний, особливо зважаючи на те, що проєкт розроблений лише однією людиною.

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Серед багатьох речей за які геймери люблять Stardew Valley – велика кількість меблів та предметів оздоблення, якими можна прикрасити свою віртуальну домівку.

У грі є такі базові об'єкти, як стільці, дивани чи столи, але також існують і рідкісні предмети, як-от плюшеві іграшки Jumino задля отримання яких треба виконати специфічну умову.

Поки гравці розміщують ці іграшки просто на підлозі своїх осель, один досвідчений фанат гри абсолютно випадково дізнався, що з ними можна робити дещо значно цікавіше.

Мова про користувача Reddit під ніком youkaymelis, який розповів, що іграшки, виявляється, можна покласти в ліжко, що виглядає дуже мило.

У коментарях допису, де гравець поділився скриншотом, що свідчить про таку можливість зібралося чимало фанатів гри, які також не знали про цей цікавий "трюк".

Сам youkaymelis зазначив, що провів в грі понад 2000 годин доки не зробив це зворушливе відкриття.

Вражає те, що Stardew Valley, яка вийшла понад сім років тому і дотепер продовжує дивувати гравців і розвиватися, тішачи чисельну армію шанувальників.