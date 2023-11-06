Гравці Starfield продовжують змагатися у креативності, створюючи неймовірні зорельоти та розкішні аванпости на видовищних планетах космічної RPG.

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Цього разу відзначився користувач Reddit відомий як MalwareMaestro, який поділився оглядом свого розкішного аванпосту.

Хоча будівництво баз на планетах, викликає багато дискусій серед фанатів Starfield, MalwareMaestro вважає, що це недооцінений фрагмент ігрового процесу.

Дивовижний аванпост у Starfield: дивитися відео

База геймера вражає величезним масштабом, а у купі з напрочуд вдалим оздобленням приміщень та дивовижним екстер'єром, проєкт виглядає як ідеальний аванпост.

Окремої похвали заслуговує рішення оздобити більшість кімнат величезними панорамними вікнами з яких відкриваються блискучі краєвиди планети Парадізо.

На побудову цієї краси у геймера пішло цілих 340 годин, однак результат цього явно вартував.