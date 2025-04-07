Булінг у відеоіграх може бути справді проблемою, але рідко геймери звертаються через це до суду, як це зробив один шанувальник віртуальних розваг з Піднебесної, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Чудернацький позов

Гравець під ніком Qiaoben вже 15 років грає у Three Kingdoms Kill Online та досяг у проєкті чималого успіху.

Хоча геймер є доволі майстерним та авторитетним користувачем, все ж перемоги над опонентами почали приносити дивний дискомфорт. Річ у тому, що після кожного тріумфу, суперники Qiaoben кидали у його ігровий аватар яйця та солом'яні капці, таким чином виказуючи свою зневагу та розчарування від поразки.

Гравець порівняв ці випади зі справжніми "ляпасами" та підрахував, що за останні пів року подібним чином його принизили понад 4800 разів.

Як виглядають "ляпаси" в грі / Фото qq.com

Зокрема, в одній з ігрових сесій, процедура отримання цих "ляпасів" тривала понад 90 секунд.

Кожного разу, коли мене закидають яйцями, я відчуваю, що моя самооцінка страждає і я впадаю в депресію,

– говорить Qiaoben.

Чому ж геймер позивається на розробників? Він вважає, що творці проєкту заохочують подібну поведінку, а потім заробляють на продажі цих віртуальних предметів за ігрову валюту.

Після розголосу та подання позову, представники компанії вийшли на зв'язок та заявили, що предмети є і залишаться частиною гри, але через скарги було вирішено ввести обмеження на їхнє використання.