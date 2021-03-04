Вальхеймський вовк тобі товариш: гравець у Valheim переміг фінального боса у незвичний спосіб

Один винахідливий гравець Valheim, в бою з фінальним босом гри, вирішив скористатися допомогою своїх "друзів" – 50 розлючених вовків. Що з цього вийшло – у матеріалі.

Valheim продовжує завойовувати прихильність гравців з усього світу, а продажі гри перетнули відмітку в 5 мільйонів копій. Отож не дивно, що потік креативу від геймерів не має кінця.

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Valheim – це гра про суворий вікінгський світ, що сповнена взаємозалежними системами: починаючи від різноманітних ремесел та будівельних робіт, закінчуючи боєм з містичними ворогами та здатністю приборкувати місцеву дику природу. Один винахідливий гравець вирішив використати останню на свою користь, намагаючись отримати відповідь на запитання, що його дуже цікавило: хто кого?

Для того, щоб отримати на нього відповідь, геймер та користувач Reddit під ніком WoodDivision5 зібрав навколо себе зграю з 50 кровожерливих вовків та повів їх на "війну" проти фінального боса гри – гігантського скелета, на ім'я Ялгут.

Фінальний бос гри Valheim Ялгут / зображення gamerant

Останній досить міцний горішок, навіть попри правильне спорядження та ретельну підготовку до поєдинку, його досить важко перемогти, особливо якщо ви граєте соло. Якщо ж покликати на битву друзів, то це, безумовно, значно полегшить вам життя. Проте, якщо у вас немає охочих товаришів для гри у вікінгське RPG, то WoodDivision5 підкаже вам обхідний шлях: приборкайте купу двозіркових вовків та відправте їх робити брудну роботу.

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Стратегія виявилася надзвичайно ефективною. Зазвичай небезпечний Яглут починає отримувати шкоду одразу в той момент, коли з'являється, і хоча він підіймає масивний кулак, щоб вдарити ним і спричинити хаос навколо, "хутряна" армія не залишає йому шансів та навіть не дає здійснити жодної атаки. В цілому бійка займає нікчемні 11 секунд. Таким чином, щоб здолати наймогутнішого та найбільшого боса у світі Вальхейму – WoodDivision5 навіть не ворухнув пальцем.

Проте це не означає, що гордий "господар" зграї вовків не докладав жодних зусиль. WoodDivision5 зумів створити таку грізну армію, побудувавши "вежу селекціонера", одну із безлічі складних конструкцій та споруд, придуманих гравцями.

Вежа селекціонера / зображення з Reddit

Її можна назвати свого роду розплідником, що являє собою вежу, з отвором у підлозі, через який щойно народжені вовченята падають донизу та приземляються в спеціальному загоні. Невдовзі після побудови, дно вежі було переповнене пухнастими друзями, і гравець вирішив втілити свій план у життя, попри значне падіння частоти кадрів і те, що за словами геймера він "повільно сходив з розуму через виття такого натовпу вовків".

Вовки, що заполонили будинок гравця неподалік від "вежі селекціонера" / зображення з Reddit

Valheim залишається надзвичайно популярним, все ще впевнено очолюючи список бестселерів Steam. Величезна частина його привабливості, безумовно викликана унікальним злиттям його численних складних систем та механік, а також здатності побудувати буквально будь-яку будівлю. Це все слугує для того, щоб постійно надихати гравців на все нові й нові способи урізноманітнення геймплею й без того цікавої гри.