Один изобретательный игрок Valheim, в бою с финальным боссом игры, решил воспользоваться помощью своих "друзей" – 50 разъяренных волков. Что из этого получилось – в материале.

Valheim продолжает завоевывать расположение игроков со всего мира, а продажи игры пересекли отметку в 5 миллионов копий. Поэтому не удивительно, что поток креатива от геймеров не имеет конца.

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Valheim – это игра о суровом викингском мире, наполненная взаимозависимыми системами: начиная от различных ремесел и строительных работ, заканчивая боем с мистическими врагами и способностью укрощать местную дикую природу. Один изобретательный игрок решил использовать последнюю в свою пользу, пытаясь получить ответ на вопрос, что его очень интересовал: кто кого?

Для того чтобы получить на него ответ, геймер и пользователь Reddit под ником WoodDivision5 собрал вокруг себя стаю из 50 кровожадных волков и повел их на "войну" против финального босса игры – гигантского скелета, по имени Ялгут.

Финальный босс игры Valheim Ялгут / изображение gamerant

Последний – довольно крепкий орешек, даже несмотря на правильное снаряжение и тщательную подготовку к поединку, его довольно трудно победить, особенно если вы играете соло. Если же позвать на битву друзей, то это, безусловно, значительно облегчит вам жизнь. Однако, если у вас нет товарищей желающих поиграть в викингское RPG, то WoodDivision5 подскажет вам обходной путь: обуздайте кучу двухзвездочных волков и отправьте их делать грязную работу.

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Стратегия оказалась чрезвычайно эффективной. Обычно опасный Яглут начинает получать урон сразу в тот момент, когда появляется, и хотя он поднимает массивный кулак, чтобы ударить им и вызвать хаос вокруг, "пушистая" армия не оставляет ему шансов и даже не дает провести ни одной атаки. В целом сражение занимает ничтожные 11 секунд. Таким образом, чтобы преодолеть самого мощного и самого большого босса в мире Вальхейма – WoodDivision5 даже не шевельнул пальцем.

Однако это не означает, что гордый "хозяин" стаи волков не прикладывал никаких усилий. WoodDivision5 сумел создать такую ​​грозную армию, построив "башню селекционера", одну из множества сложных конструкций и сооружений, придуманных игроками.

Башня селекционера / изображение с Reddit

Ее можно назвать своего рода питомником, что представляет собой башню, с отверстием в полу, через которую новорожденные волчата падают вниз и приземляются в специальном загоне. Вскоре после постройки, дно башни было переполнено пушистыми друзьями, и игрок решил воплотить свой план в жизнь, несмотря на значительное падение частоты кадров и то, что по словам геймера он "медленно сходил с ума из-за воя такой толпы волков".

Волки, заполонившие дом игрока неподалеку от "башни селекционера" / изображение с Reddit

Valheim остается чрезвычайно популярным, все еще уверенно возглавляя список бестселлеров Steam. Огромная часть его привлекательности, безусловно вызвана уникальным слиянием его многочисленных сложных систем и механик, а также способностью построить буквально любое здание. Это все служит для того, чтобы постоянно вдохновлять игроков на все новые и новые способы разнообразия геймплея и без того интересной игры.