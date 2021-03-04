Вальхеймский волк тебе товарищ: игрок в Valheim победил финального босса необычным способом
Один изобретательный игрок Valheim, в бою с финальным боссом игры, решил воспользоваться помощью своих "друзей" – 50 разъяренных волков. Что из этого получилось – в материале.
Источник:Reddit
Valheim продолжает завоевывать расположение игроков со всего мира, а продажи игры пересекли отметку в 5 миллионов копий. Поэтому не удивительно, что поток креатива от геймеров не имеет конца.
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Valheim – это игра о суровом викингском мире, наполненная взаимозависимыми системами: начиная от различных ремесел и строительных работ, заканчивая боем с мистическими врагами и способностью укрощать местную дикую природу. Один изобретательный игрок решил использовать последнюю в свою пользу, пытаясь получить ответ на вопрос, что его очень интересовал: кто кого?
Для того чтобы получить на него ответ, геймер и пользователь Reddit под ником WoodDivision5 собрал вокруг себя стаю из 50 кровожадных волков и повел их на "войну" против финального босса игры – гигантского скелета, по имени Ялгут.
Финальный босс игры Valheim Ялгут / изображение gamerant
Последний – довольно крепкий орешек, даже несмотря на правильное снаряжение и тщательную подготовку к поединку, его довольно трудно победить, особенно если вы играете соло. Если же позвать на битву друзей, то это, безусловно, значительно облегчит вам жизнь. Однако, если у вас нет товарищей желающих поиграть в викингское RPG, то WoodDivision5 подскажет вам обходной путь: обуздайте кучу двухзвездочных волков и отправьте их делать грязную работу.
Стратегия оказалась чрезвычайно эффективной. Обычно опасный Яглут начинает получать урон сразу в тот момент, когда появляется, и хотя он поднимает массивный кулак, чтобы ударить им и вызвать хаос вокруг, "пушистая" армия не оставляет ему шансов и даже не дает провести ни одной атаки. В целом сражение занимает ничтожные 11 секунд. Таким образом, чтобы преодолеть самого мощного и самого большого босса в мире Вальхейма – WoodDivision5 даже не шевельнул пальцем.
Однако это не означает, что гордый "хозяин" стаи волков не прикладывал никаких усилий. WoodDivision5 сумел создать такую грозную армию, построив "башню селекционера", одну из множества сложных конструкций и сооружений, придуманных игроками.
Башня селекционера / изображение с Reddit
Ее можно назвать своего рода питомником, что представляет собой башню, с отверстием в полу, через которую новорожденные волчата падают вниз и приземляются в специальном загоне. Вскоре после постройки, дно башни было переполнено пушистыми друзьями, и игрок решил воплотить свой план в жизнь, несмотря на значительное падение частоты кадров и то, что по словам геймера он "медленно сходил с ума из-за воя такой толпы волков".
Волки, заполонившие дом игрока неподалеку от "башни селекционера" / изображение с Reddit
Valheim остается чрезвычайно популярным, все еще уверенно возглавляя список бестселлеров Steam. Огромная часть его привлекательности, безусловно вызвана уникальным слиянием его многочисленных сложных систем и механик, а также способностью построить буквально любое здание. Это все служит для того, чтобы постоянно вдохновлять игроков на все новые и новые способы разнообразия геймплея и без того интересной игры.
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