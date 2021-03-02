Valheim продолжает возглавлять топ продаж в Steam вот уже четвертую неделю подряд, а геймеры продолжают строить невероятные сооружения в суровом мире игры. Наиболее захватывающие из них – в материале.

Все больше и больше игроков погружаются в мир хитовой игры о выживании викингов – Valheim. Проект от инди-разработчиков Iron Gate четвертый раз подряд возглавляет еженедельный рейтинг продаж цифрового магазина Steam и, кажется, что популярность игры утихнет еще очень не скоро. Особенно, если геймеры продолжат подогревать интерес к ней, демонстрируя собственноручно созданные невероятные здания.

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Основой игры, безусловно, является выживание и драки с монстрами. Однако и миролюбивым игрокам здесь есть чем заняться, ведь каждому викингу нужна база. Для кого-то достаточно простых зданий с необходимыми инструментами, а остальные превращают свои дома в игре в настоящие произведения искусства.

Часто при создании собственного дома в Valheim, игроки вдохновляются известными зданиями из других фэнтезийных миров. К примеру пользователь портала NexusMods под никнеймом Rynborg выложил в сеть свою версию легендарной башни Саурона из "Властелина колец".

Барад-дур в Valheim / изображение NexusMods

Сооружение, похоже, выполнено полностью из камня и украшено огромным количеством зеленых факелов. Геймеру даже удалось воссоздать легендарный Глаз Саурона, который располагается на вершине башни. Для этого он использовал несколько факелов и костер.

Башня Саурона в Valheim

Другой же игрок и пользователь портала Reddit под никнеймом mega_rad_man, выбрал светлую сторону и построил свою базу, вдохновившись другим культовым сооружением из вселенной "Властелина колец" – Минас Тирит.

Минас Тирит в Valheim / изображение Reddit

Кроме замка игрок также построил огромный город перед ним. По словам ярого викинга-строителя на все про все у него ушло около 210 часов и огромная куча сил и нервов.

Обзор замка от его создателя

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Другой умелец под псевдонимом LiteraryCringe воспроизвел в Valheim городок Ривервуд с не менее популярной The Eleder Scrols V: Skyrim. Геймер сумел передать ключевые особенности Ривервуда, вроде лесопильни с водяным колесом, моста через реку и фортификационных сооружений. Энтузиаст также отметил, что намерен поработать над интерьерами домов в будущем.

Ривервуд в Skyrim и Valheim / изображение playground

Хорошо, когда есть ориентир или изображение того, что хочешь построить. Совсем другое дело, когда строишь что-то не похоже ни на что, что было построено ранее. Пользователь того же портала Reddit по имени Fyxate поделился кадрами своей "базы под скалой". Пользователь отметил, что, то, что мы видим на видео – всего лишь незавершенное строительство, потому что у него в планах еще довольно много апгрейдов, но даже сейчас творение геймера вызывает восторг.

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Еще один пользователь портала – insidepaper1974 решил не строить ничего помпезного, тем более по его словам, у него довольно слабый ПК и когда он строит что-то масштабное, то компьютер не выдерживает нагрузки, а это существенно влияет на производительность игры. В отместку геймер решил построить компактную базу, которая бы удовлетворяла все его потребности. На ее проектирование, сбор необходимых ресурсов и постройку игрок потратил около 200 часов.

Компактная база в Valheim / изображение Reddit

Ну и напоследок Ckpie, что построил модерновый "хай-тек" дом в игре о суровых викингах. По словам креативного игрока на создание этого шедевра он потратил более 2000 единиц железа, вырубил немалый лес и бесчисленное количество раз умирал во время самого процесса постройки дома, просто срываясь с края скалы.

Жуткий дом на сваях / изображение Reddit

Хотя в комментариях сообщество игры поставило под сомнение "безопасность" такого дома, который легко может быть уничтожен драконом, однако никто не стал отрицать архитектурной ценности здания.

Креатив игроков продолжает поражать, поэтому ожидаем пополнения списка легендарных сооружений, воспроизведенных в Valheim и просто еще больше креативных домов.