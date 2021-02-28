Стример хитовой Valheim решил усложнить себе жизнь, пообещав после смерти в игре удалить персонажа, мир и подарить 1554 подписки. Подробности – в материале.

Рост популярности Valheim в начале 2021 года стал для многих большим сюрпризом. Ролевая игра о выживании викингов, казалось бы, появилась просто из ниоткуда и почти мгновенно стала одной из самых популярных игр в Steam.

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Одним из аспектов любой RPG является свобода, которую она предоставляет, именно благодаря этому игроки находят все новые и новые способы играть в любимую игру. Недавно мы писали о необычном челлендже, который запустили геймеры в Valheim, однако стример под никнеймом Quin69 придумал собственный способ сделать Valheim "немножко веселее".

Парень решил добавить в игру долю азарта, заключив спор с собственным чатом на платформе Twitch. Суть спора достаточно проста – если он умрет в игре, то удалит своего персонажа, свой мир и оформит 1554 подарочных подписки. Стоимость одной подписки на платформе Twitch составляет 5 долларов, поэтому общая сумма составила 7770 долларов (более 200 тысяч гривен).

Во время игры с такими высокими ставками Квин, путешествуя полным опасностей миром Valheim, наткнулся на стаю разъяренных волков и изо всех сил пытался избежать столкновения с ними, но потерпел неудачу. Результатом такой неприятной встречи стала игровая смерть стримера, после которой он еще с минуту времени ошеломленно сидел не в состоянии подобрать слов к тому, что произошло.

Существует много вещей, которые следует знать о Valheim, но одна из них заключается в том, что после смерти персонаж игрока возрождается, поэтому Quin69 безусловно усложнил себе жизнь сознательно. Некоторые игры очень жестоки к неудачам игроков, однако в масштабной RPG – где геймеры проводят бесчисленное количество времени, прокачивая персонажа – потеря какого-либо прогресса из-за смерти просто опустошает, поэтому сложно даже предположить, какое отчаяние охватило стримера, который кроме всего прогресса за несколько дней был вынужден потерять еще и кругленькую сумму денег.

Такая игра как Valheim способна удерживать внимание игроков достаточно долгое время, однако основным показателем "живучести" игры можно считать интерес к ней различных контент-мейкеров, ведь пока они и рядовые игроки придумывают все новые и новые челенджи – интерес широкой общественности геймеров не утихнет, а Valheim безусловно достойна той популярности, которую получает.