Стрімер хітової Valheim вирішив ускладнити собі життя, пообіцявши після смерті в грі видалити персонажа, світ та подарувати 1554 підписки. Подробиці – у матеріалі.

Зростання популярності Valheim на початку 2021 року стало для багатьох великим сюрпризом. Рольова гра про виживання вікінгів, здавалося б, з'явилася просто з нізвідки та майже миттєво стала однією з найпопулярніших ігор у Steam.

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Одним з аспектів будь-якої RPG є свобода, яку вона надає, саме завдяки цьому гравці знаходять все нові й нові способи грати в улюблену гру. Нещодавно ми писали про незвичайний челендж, що запустили геймери у Valheim, проте стрімер під нікнеймом Quin69 придумав власний спосіб зробити Valheim "трішки веселішою".

Молодик вирішив додати в гру долю азарту, побившись об заклад з власним чатом на платформі Twitch. Суть суперечки досить проста – якщо він помре в грі, то видалить свого персонажа, свій світ та оформить 1554 подарункових підписки. Вартість однієї підписки на платформі Twitch складає 5 доларів, тож загальна сума закладу склала 7 770 доларів (понад 200 тисяч гривень).

Під час гри з такими високими ставками Квін, подорожуючи сповненим небезпек світом Valheim, натрапив на зграю розлючених вовків і з усіх сил намагався уникнути сутички з ними, але зазнав невдачі. Результатом такої неприємної зустрічі стала ігрова смерть стрімера, після якої він ще з хвилину часу приголомшено сидів не в змозі підібрати слів до того, що відбулося.

Існує багато речей, які слід знати про Valheim, але одна з них полягає в тому, що після смерті персонаж гравця відроджується, тому Quin69 безумовно ускладнив собі життя свідомо. Деякі ігри надзвичайно жорстокі до невдач гравців, проте у масштабній RPG – де геймери проводять незліченну кількість часу, прокачуючи персонажа – втрата будь-якого прогресу через смерть просто спустошує, тож складно навіть припустити, який розпач охопив стрімера, який крім усього прогресу за декілька днів був змушений втратити ще й кругленьку суму грошей.

Така гра як Valheim здатна утримувати увагу гравців досить довгий час, проте основним показником "живучості" гри можна вважати інтерес до неї різноманітних контент-мейкерів, адже поки вони та й пересічні гравці вигадують все нові й нові челенджі – інтерес широкого загалу геймерів не вщухне, а Valheim безумовно гідна тієї популярності, яку отримує.