Игроки в Valheim придумали странный способ запускать друг друга в небо с бешеной скоростью, что привело к настоящей "космической гонке" среди фанатов игры.

Играете с друзьями в Valheim и думаете путешествовать пешком или все же использовать портал? Следите за трендами среди игроков викингских MMO, ведь это уже прошлый век, так как фанатское сообщество игры в сети серьезно увлеклось перелетами по карте с помощью гарпунов и пандусов.

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Недавнее открытие игроков в мире Вальгейма привело к тому, что фанаты игры со всего мира буквально пытаются катапультироваться в Вальгаллу. Используя гарпуны, пандусы, двери и стулья, изобретательные геймеры обнаружили, что они могут запускать друг друга в небо с бешеной скоростью, что привело к старту "космической гонки" в игре о выживании суровых викингов.

Еще с прошлой недели игроки начали активно публиковать видео своих "успехов" на портале Reditt, соревнуясь друг с другом в "космических гонках викингов", чтобы увидеть, насколько далеко они смогут запустить своих товарищей в холодную атмосферу викингской вселенной. Основной метод преимущественно остался неизменным и требует участия двух готовых к испытанию игроков – один из них должен проткнуть другого с помощью "глубинного гарпуна", а затем отбежать подальше от товарища и отпустить гарпун, направив "викингского космонавта" на возвышение впереди него – и вуаля. Фактически это всего лишь элементарная физика рогатки, однако выглядит очень забавно.

Элементарный способ запуска викинга в космос

Используя эту основную механику, будущие "астронавты" начали совершенствовать процесс, чтобы достичь больших высот и дальности полета. В частности, они выяснили, что двери можно использовать как своеобразный стартер, чтобы удерживать "подопытного" на месте, пока игрок с гарпуном бежит в другом направлении, создавая напряжение, а наклонные детали крыши создают идеальные пандусы для запуска.

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Дальнейшие усовершенствования предусматривают строительство целой взлетно-посадочной полосы для старта, чтобы добиться повышения точности запуска ваших "живых ядер". Между тем запуск с вершины горы обеспечит вашему полету действительно удивительную высоту. Вполне понятно, что игра не совсем приспособлена для того, чтобы справляться с викингами, летящими со скоростью около 300 км/ч, поэтому игроки начинают перемещаться просторами мира быстрее, чем игра может его загрузить.

Никто на самом деле не задается вопросом, в чем смысл этого всего, кроме того, что игроки соревнуются в том, чтобы увидеть, кто же сможет долететь как можно дальше. Несколько комментаторов в соцсетях предложили идею использовать эту "новую викингскую технологию" для перевозки железной руды по карте – то есть устроить нечто похожее на доставку дронами от Амазон, вот только дрон не управляем и, чаще всего, будет оставлять кровавое пятно на пороге получателя. Одно можно сказать точно: это выглядит чертовски весело и приносит много удовольствия как игрокам, так и наблюдателям за этой "космической гонкой".