Энтузиаст создал в видеоигре Valheim "Тысячелетний сокол" с вселенной "Звездных войн". Пользователям платформы Reddit и поклонникам этой игры очень понравилась такая работа.

Наверное, все уже слышали об очень популярной видеоигре Valheim, а также о различных рекордах, которые этот проект уже успел установить. Игра несколько недель удерживается в топах Steam, поэтому неудивительно, что уже начали появляться очень интересные работы в этом фэнтезийном мире викингов.

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Работой поделился на известной платформе Reddit пользователь с никнеймом Colonel-James-Parker. Он решил создать в видеоигре о викингах корабль, правда, космический. Энтузиаст попытался в точности воспроизвести "Тысячелетний сокол" с вселенной "Звездных войн". Интересно, что такое грандиозное транспортное средство будущего он сделал из древесины, камней, факелов и других простых материалов.

Colonel-James-Parker потратил 8 часов на построение этого корабля, а работал он в творческом режиме, где не нужно собирать все ресурсы самому. Работа очень масштабная, а если очень близко приблизиться к кораблю, то можно увидеть проседания FPS.

Поклонники этой игры просто в восторге от такой работы, а некоторые даже уверены, что это лучшая сборка в Valheim. Понятно, что деревянный корабль точно не сможет взлететь, однако, пользователи посоветовали автору построить похожий, но уже на воде. Также Colonel-James-Parker отметил, что это лишь тестовая сборка, а над дизайном помещений он особо не работал еще.

Отметим, что подобных работ по мотивам популярных вселенных в Valheim еще не так много. Однако, также интересным сооружением поделился пользователь с никнеймом McBadWord, который решил создать Высокий Хротгар – монастырь с видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim. Работа масштабная и подробная, поэтому предлагаем вам ознакомиться с этим монастырем также.

"Тысячелетний сокол" в видеоигре Valheim – видео

Высокий Хротгар в видеоигре Valheim​ – видео

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