Ентузіаст створив у відеогрі Valheim "Тисячолітній сокіл" із всесвіту "Зоряних війн". Користувачам платформи Reddit та шанувальникам цієї гри дуже сподобалася така робота.

Напевно, всі вже чули про дуже популярну відеогру Valheim, а також про різноманітні рекорди, які цей проєкт вже встиг встановити. Гра декілька тижнів утримується у топах Steam, тому й не дивно, що вже почали з'являтися дуже цікаві роботи у цьому фентезійному світі вікінгів.

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Роботою поділився на відомій платформі Reddit користувач із нікнеймом Colonel-James-Parker. Він вирішив створити у відеогрі про вікінгів корабель, щоправда, космічний. Ентузіаст спробував у точності відтворити "Тисячолітній сокіл" із всесвіту "Зоряних війн". Цікаво, що такий грандіозний транспортний засіб майбутнього він зробив із деревини, каменів, факелів та інших простих матеріалів.

Colonel-James-Parker витратив 8 годин на побудову цього корабля, а працював він у творчому режимі, де не потрібно збирати всі ресурси самому. Робота дуже масштабна, а якщо дуже близько наблизитися до корабля, то можна побачити просідання FPS.

Шанувальники цієї гри просто у захваті від такої роботи, а деякі навіть впевнені, що це найкраща збірка у Valheim. Зрозуміло, що дерев'яний корабель точно не зможе злетіти, проте, користувачі порадили автору збудувати схожий, але вже на воді. Також Colonel-James-Parker відзначив, що це лише тестова збірка, а над дизайном приміщень він особливо не працював ще.

Зазначимо, що подібних робіт за мотивами популярних всесвітів у Valheim ще не так й багато. Проте, також цікавою спорудою поділився користувач із нікнеймом McBadWord, який вирішив створити Високий Хротгар – монастир із відеогри The Elder Scrolls V: Skyrim. Робота масштабна та детальна, тому пропонуємо вам ознайомитися із цим монастирем також.

"Тисячолітній сокіл" у відеогрі Valheim – відео

Високий Хротгар у відеогрі Valheim – відео

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