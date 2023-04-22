Посісти перше місце в рейтинговій системі будь-якого регіону є приводом для святкування для більшості шанувальників Valorant на планеті, але для титулованого кіберспортсмена на кшталт Sacy це, здається, всього лиш "ще один нудний день в офісі".

Важливо PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні "Феофанія" медикаментами

Спершу чемпіон світу з Valorant досяг найвищого місця в рейтингу у своїй рідній Бразилії (регіон для цієї країни окремий). Потому, у вересні минулого року, геймер зробив те саме і в Європі, готуючись там до Valorant Champions 2022.

Кілька днів тому гравець Sentinels вперше досяг верхівки рейтингу у Північній Америці з 1178 очками та 88 перемогами, що означає, що геймер ставав найкращим у 3 регіонах із 6 доступних для гри.

Це сталося 20 квітня прямо під час стріму кібератлета, після якого геймер поділився своїм неймовірним досягненням у твітері.

Історичний момент для Valorant / Фото з твітеру

На шляху до цієї неймовірної звитяги Sacy зіграв 127 матчів із коефіцієнтом перемог у 69%.

Він також досяг коефіцієнта вбивств/допомог/виживання/торгівлі у 80%, що входить до 0,8% найкращих гравців на усьому сервері, згідно з порталом Tracker.gg. При цьому найуспішнішою роллю геймера був агент класу Initiator – Skye.

Цікаво чи замахнеться тепер Густаво на ще більш унікальне досягнення і вирушить підкорювати топ-1 в Південну Корею, Азію та Латинську Америку.