Завдяки майстерному снайперському пострілу та своєрідного "стрибку віри" гравець Call of Duty: Warzone 2 створив дивовижний ігровий момент, який не загубився б навіть серед трюків з якого-небудь голлівудського блокбастера, повідомляє 24 канал.

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Автором ролика є користувач Reddit під ніком drdewd, який і опублікував захопливий момент "геліджекінгу" на популярній платформі.

Озброївшись снайперською гвинтівкою Signal 50, він знаходився в пошуках ідеальної позиції на плоскому даху з двосхилими мансардними вікнами, щоб нейтралізувати ворога в гелікоптері. Знайшовши ідеальну точку та швидко прицілившись, геймер завдав одразу три ідеальні постріли у лобове скло з боку пілота.

На екрані з'явилося сповіщення про підтверджене вбивство, а гравець, не довго думаючи, стрибнув з даху, коли некерований залізний птах здавалося б ось-ось впаде на землю. За секунду до неминучого зіткнення геймер встиг вскочити на вільне місце пілота, врятувавши транспортний засіб від знищення під радісні вигуки товаришів по команді.

Неймовірний момент від drdewd: відео

Такі дивовижні моменти поєднання майстерності та везіння як цей є вирішальним фактором у тому, що робить Warzone 2 і подібні ігри жанру Battle Royale такими особливими.