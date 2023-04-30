Шанувальник Call of Duty: Warzone 2, ймовірно, встановив рекорд з найбільш дальнього влучного пострілу в грі.

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Al Mazrah у Warzone 2 стала найбільшою мапою в історії популярної королівської битви, а де є багато відкритого простору – панують снайпери.

Якщо ж до ідеальних умов створених розробниками додати уміле використання снайперської гвинтівки, то можна отримати неймовірний хайлайт на кшталт того яким поділився користувач Reddit під ніком Virtual_Projectile.

Геймерові вдалося влучити у ворожого гравця, який за іронією долі має нік BulletMagnet27. Точний постріл у голову збив опонента з ніг, і хоча Virtual_Projectile не зміг завершити вбивство ще однією кулею, ворог зрештою стік кров'ю та був знищений.

Неймовірний постріл у Warzone 2: відео

Відстань до опонента складала не багато не мало – 1307.49 метра, що як вважає сам автор хайлайту, скоріше за все є світовим рекордом дальності влучного пострілу в Warzone 2.

У коментарях до відео чимало геймерів були вражені досягненням гравця та погодилися з твердженням про ймовірний рекорд.

Ні, вибачте. Один раз я зробив подібне на відстані 1307.52 метра. Спробуйте ще раз, – пожартував один з коментаторів.

Рекорд чи ні, це зрештою не так важливо, адже все одно цей постріл сміливо можна назвати одним на мільйон.