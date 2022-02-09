Гравець Warzone поділився "легальним чітом", що дає змогу вбивати опонентів крізь стіни

Гравець Call of Duty: Warzone знайшов хитрий метод, який дозволяє вбивати безпорадних супротивників просто крізь стіни, а головне без жодного шахрайства. Детальніше у матеріалі.

У матчах Warzone будь-яка перевага над опонентом може стати вирішальною, але коли мова йде про те, щоб бачити ворогів крізь стіни – пахне шахрайством. Проте, гравець під ніком jamcowl знайшов абсолютно легальний спосіб "дивувати" опонентів, які вважають, що перебувають у повній безпеці.

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На сторінці Warzone на розважальному порталі Reddit, один із геймерів опублікував коротке відео з коментарем: "Комбінація Restock Snapshots + Combat Scout + FMJ завжди здавалася мені занадто сильною" і після перегляду ролику з ним важко не погодитися.



Смертельна комбінація перків та предметів не залишає шансів кемперам, що полюбляють засісти в будівлях.

Snapshot Granade "підсвічує" противника через стіну буквально на кілька секунд, показуючи його позицію гравцеві. Опісля в дію вступає Combat Scout, який також показує розміщення опонента, коли той отримує пошкодження від пострілів. Завершують геніальний метод кулі FMJ, що дарують геймеру додаткову вбивчу силу для посилення шкоди при стрільбі через тверді поверхні.

Ворожі оперативники, які зустрілися на шляху jamcowl просто не мали шансів вижити, адже прощалися з життям ще перш ніж зрозуміти, звідки в них стріляють. Так чи інакше, подібний комплект спорядження точно вартує того, щоб випробувати його самотужки.