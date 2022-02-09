В матчах Warzone любое преимущество над оппонентом может стать решающим, но когда речь идет о том, чтобы видеть врагов через стены – пахнет мошенничеством. Тем не менее, игрок под ником jamcowl нашел совершенно легальный способ "удивить" оппонентов, считающих, что они находятся в полной безопасности.

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На странице Warzone на развлекательном портале Reddit, один из геймеров опубликовал короткое видео с комментарием: "Комбинация Restock Snapshots+Combat Scout+FMJ всегда казалась мне слишком сильной" и после просмотра ролика с ним трудно не согласиться.



Смертельное сочетание перков и предметов не оставляет шансов кемперам, которые любят засесть в зданиях.

Snapshot Granade "подсвечивает" противника через стену буквально на несколько секунд, показывая его позицию игроку. Затем в действие вступает Combat Scout, который также показывает размещение оппонента, когда тот получает урон от выстрелов. Завершают гениальный метод патроны FMJ, дарящие геймеру дополнительную убийственную силу для усиления урона при стрельбе через твердые поверхности.

Вражеские оперативники, встретившиеся на пути jamcowl просто не имели шансов выжить, ведь прощались с жизнью еще прежде, чем понять, откуда в них стреляют. Так или иначе, подобный комплект снаряжения точно стоит того, чтобы испытать его самостоятельно.