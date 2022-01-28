На этой неделе представители Bloomberg поделились достаточно интересной информацией о будущем франшизы Call of Duty. Согласно их данным, в разработке сейчас находятся не только серийные части, но и сиквел популярной королевской битвы Call of Duty: Warzone.

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Похожей информацией поделился и авторитетный инсайдер Том Хендерсон. Согласно его данным, за разработку сиквела отвечает студия Infinity Ward, а его релиз запланирован уже на конец 2022 года. Инсайдер отметил, что новая королевская битва создается с нуля, потому что нынешняя версия уже технически устарела.

Источники Тома Хендерсона утверждают, что в будущей видеоигре не будет связи с предыдущими частями серии. Вроде бы разработчики планируют отказаться от старого контента, например, оружия и оперативников. То есть выходит, что начинать все с нуля нужно будет и геймерам. Инсайдер добавил, что появиться и новая карта, правда, конкретной информации о ней пока нет.

Самое интересное в этой ситуации то, что одновременно с сиквелом будет существовать и нынешняя версия этой королевской битвы. Вроде бы название Warzone получит новая видеоигра, а первую ее версию переименуют в Warzone Legacy. Также инсайдер добавил, что последнюю планируют поддерживать и обновлять.

Том Хендерсон отметил, что релиз сиквела точно состоится на PC, PS5 и Xbox Series. Может выйти видеоигра и на консоли прошлого поколения (PS4 и Xbox One), правда, достоверной информации по этому вопросу у инсайдера пока нет.

Как все это понимает Том Хендерсон / Фото из твиттера Tom Henderson