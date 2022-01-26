В то время как Microsoft приступили к процессу поглощения Activision Blizzard, геймеры и игровые аналитики задумались над немалым количеством деталей этого соглашения.

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В частности, всех интересует какая судьба ждет невероятно популярную мультиплатформенную франшизу Call of Duty, а именно не станет ли она эксклюзивом для Xbox.

Согласно новому отчету Bloomberg, следующие три игры серии шутеров все же выйдут на PlayStation, но дальнейшее будущее франшизы остается туманным.

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Согласно информации издания, сразу несколько человек, информированных о внутреннем состоянии компаний, анонимно заявили, что еще до сделки, Activision планировали выпустить следующие три игры Call of Duty на консолях PlayStation.

В эту тройку входит новая Modern Warfare, релиз которой ожидается уже в 2022 году, еще одна Call of Duty, которая на этот момент разрабатывается студией Treyarch, а также новая версия бесплатного королевской битвы Warzone.

Эту информацию косвенно подтверждает недавнее заявление руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера:

Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие сделки после приобретения Activision Blizzard, и наше желание сохранить Call of Duty на PlayStation. Sony – важная часть нашей отрасли, и мы ценим наши отношения, – заявил тот.

Следует отметить, что по факту Microsoft еще не владеют Activision Blizzard, но ожидается, что сделка будет официально завершена к лету 2023 года.

К тому времени Microsoft, скорее всего, начнут планировать будущее серии и определят, желают ли они закрепить за ней статус эксклюзива консолей Xbox.

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