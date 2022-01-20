После новости о покупке компанией Microsoft студии Activision Blizzard за $68,7 миллиарда, естественно, интернет наполнили мемы и шутки по поводу будущего поглощения.

Подробнее о сделке Землетрясение в индустрии игр: Microsoft приобрела Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов

В нашем сегменте интернета, в народном творчестве больше всего "досталось" многолетнему CEO Activision Бобби Котику и все, как не трудно догадаться из-за его милой фамилии и не слишком чистой репутации.

Фил Спенсер может быть доволен покупкой такого котика / изображения из твиттера

Однако сам Бобби, под которым теперь буквально "горит кресло", удовлетворится немалой суммой / изображением из твиттера

Первый (и последний) день Котика в Microsoft / изображение из твиттера

Также геймеры предположили, что впоследствии Microsoft перестанет производить игры Activision Blizzard для консолей главных конкурентов – PlayStation 4 и PlayStation 5 компании Sony.

Что в свою очередь может вывести их далеко вперед в извечном противостоянии.

Конкуренция – двигатель прогресса / изображение из твиттера

"Playstation после того, как Microsoft покупают очередную студию

У меня остался только человек-паук"

Все меньше игр может остаться для фанатов консолей Sony / изображения из твиттера

Sony стоит начать беспокоиться / изображение из твиттера

Любителям PlayStation пора покупать Xbox? / изображение из твиттера

Еще одной яркой категорией мем стали те, которые предрекают дальнейшие шаги Microsoft, до этого уже поглотивших большие студии Bethesda и Obsidian. Фанаты считают, что и после Activision Фил Спенсер и его компания могут не остановиться.

Пищевая цепь в мире видеоигр / изображение из твиттера





Еще одна компания в коллекцию Microsoft / изображение из твиттера

Ubisoft будут следующими? / изображение из твиттера

Остальные мемы сложно отнести к какой-то категории, однако от этого они не перестают быть забавными.

Все "крафты" в одних руках / изображение из твиттера

Поглощение может иметь неожиданные результаты / изображения из твиттера

"Союзников" Microsoft все больше / изображение из твиттера

Sony пока что ни с чем / изображение из твиттера

Новый персонаж для WoW / изображение из твиттера

Microsoft спасают Blizzard от Activision / изображение из твиттера

Станет ли эта покупка началом доминации Microsoft на рынке видеоигр покажет лишь время, но на этот момент тема поглощения точно доминирует в мире мемов.