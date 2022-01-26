У той час як Microsoft розпочали процес поглинання Activision Blizzard, геймери та ігрові аналітики замислились над чималою кількістю деталей цієї угоди.

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Зокрема, всіх цікавить яка доля чекає на неймовірно популярну мультиплатформну франшизу Call of Duty, а саме чи не стане вона ексклюзивом для Xbox.

Згідно з новим звітом Bloomberg, наступні три гри серії шутерів все ж вийдуть на PlayStation, але подальше майбутнє франшизи залишається туманним.

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Згідно з інформацією видання, одразу кілька осіб, поінформовані про внутрішній стан компаній, анонімно заявили, що ще до угоди, Activision планували випустити наступні три ігри Call of Duty на консолях PlayStation.

В цю трійку входить нова Modern Warfare, реліз якої очікується вже у 2022 році, ще одна Call of Duty, яка на цю мить розробляється студією Treyarch, а також нова версія безкоштовної королівської битви Warzone.

Цю інформацію опосередковано підтверджує нещодавня заява керманича Microsoft Gaming Філа Спенсера:

Я підтвердив наш намір дотримуватися всіх наявних угод після придбання Activision Blizzard і наше бажання зберегти Call of Duty на PlayStation. Sony — важлива частина нашої галузі, і ми цінуємо наші відносини, – заявив той.

Слід зазначити, що по факту Microsoft ще не володіють Activision Blizzard, але очікується, що угода буде офіційно завершена до літа 2023 року.

До того часу Microsoft, швидше за все, почнуть планувати майбутнє серії та визначать, чи бажають вони закріпити за нею статус ексклюзиву консолей Xbox.

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