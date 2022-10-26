В останні кілька тижнів оригінальної Warzone гравці все ще знаходять чим вразити у цій грі до виходу сиквелу, повідомляє 24 канал.

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Попри все, що геймери так люблять у першій Warzone, все ж у королівській битві є чимала кількість недоліків. До них відносяться і баги з текстурами, які іноді руйнують всю насолоду від гри.

На щастя, на противагу цьому деякі з них створюють незабутні моменти, а не викликають бажання зламати геймпад чи клавіатуру. Везучий гравець Warzone під ніком young_k0be відчув увесь спектр емоцій – від розчарування до ейфорії, коли застряг в текстурах двох каменів прямо під час ендшпілю матчу.

Замість того, щоб панікувати, геймер не впав у відчай та помітив, що поруч знаходяться два цікаві предмети – авіаудар і протигаз. Кмітливий гравець швидко одягнув маску, щоб захиститися від смертельного газу, а потім ідеально вказав ціль для авіаудару, що принесло йому переможний 19 фраг.

Цікавий хайлайт із Warzone: відео

У коментарях до відео, геймери зійшлися в думці, що це дійсно крутий момент, а один із користувачів навіть розповів, що колись і його спіткала подібна доля, оскільки він застряг саме в цьому місці, проте все ж програв поєдинок.

Наступного разу, коли вам здасться, що вас приперли до стінки – озирніться, можливо, десь поряд теж лежить авіаудар, або хоча б якийсь його аналог.