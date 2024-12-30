Стример отримав донат у 7000 доларів, але натомість повинен видалити весь свій інвентар у WoW

Більшість ігрових блогерів, які проводять прямі трансляції на таких платформах, як YouTube або Twitch, отримують донати за свою роботу. Деякі з них навіть виконують за це ті чи інші побажання – вітають зі святом, відповідають на питання тощо. В одному з нещодавніх випадків усе зайшло занадто далеко.

Що сталося

Під час однієї з трансляцій гравця з ніком Cdew хтось із його глядачів запитав, скільки треба задонатити, щоб той видалив усі предмети, що має в грі. Стример подумав, що це жарт, і так само жартома відповів, що для цього потрібно 7 тисяч доларів. Через деякий час саме ця сума надійшла йому на рахунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Cdew зараз перебуває на 57 рівні. Частиною його челенджу було те, що він проходив WoW на складному рівні, пропонуючи за донати змінювати стиль гри: наприклад, грати від першої особи, використовувати лише заклинання, керувати персонажем лише за допомогою клацання мишею, а також видаляти випадкову частину спорядження й продовжувати виживати без неї.

Коли його запитали про вартість видалення взагалі усього, він сказав, що "немає шансів", що хтось це виконає. Але MartianPig дійсно це зробив, додавши до свого донату лише два слова: "Видаляй усе".

Момент шоку Cdew можна побачити нижче: відео

У записі ми бачимо моменти важких роздумів Cdew. Він починає перераховувати всі свої трофеї та здобутки в грі, зважуючи, чи вартує воно того.

Чим це все скінчилося? Cdew врешті відмовився від донату, повернувши його MartianPig. Він вирішив зберегти свої віртуальні речі, а не забрати 7 тисяч доларів.

Багато хто не зрозумів такого кроку. В коментарях можна було знайти: "Я б видалив весь свій акаунт і почав заново за 7 тисяч".