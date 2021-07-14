Ніякого ботоводства: гравець World of Warcraft знайшов кмітливий спосіб боротьби з ботами

Один із фанатів World of Warcraft Classic втомився від засилля ботів та показав, як можна перешкодити гравцям використовувати їх для шахрайської "прокачки". Детальніше у матеріалі.

Боти – відома проблема більшості MMO-ігор і, на жаль для фанатів, World of Warcraft Classic – не виняток. Тут боти крадуть дорогоцінні ресурси, монополізують рідкісних монстрів і викликають зростання інфляції в економіці віртуального світу через велику кількість незаконно заробленого золота. Розробники як можуть борються з цією проблемою, проте й самі гравці не стоять осторонь.

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Один кмітливий геймер винайшов дієвий спосіб боротьби з ботами. Він зумів нейтралізувати цілу групу героїв за допомогою одного з класових заклинань жерця та похвалився цим на Reddit.

Спосіб, насправді доволі простий, гравець відстежував персонажів-ботів поруч з підземеллям "Марадон", після чого застосовував на них заклинання "Контроль розуму". З його допомогою, як не складно здогадатися, гравець отримував тимчасовий контроль над цими персонажами та буквально наказував ворожим героям зістрибувати в поглиблення в печері й упиратися обличчям в стіну, а потім знімав контроль.

При усій повазі до штучного інтелекту, боти – не люди й не можуть здогадатися як знайти вихід з подібної ситуації, а тому продовжують бігти в стіну, залишаючись там на довгий час. Таким чином геймеру вдалося нейтралізувати понад десяток персонажів.

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Так зване "ботоводство" порушує цілісність WOW Classic – гри, успіх в якій напряму залежить від вкладеного в неї часу і терпіння. Тому й не дивно, що старання винахідливого гравця були гідно оцінені геймерською спільнотою. Надіємося, що розробники також продовжать боротьбу проти цього ницого способу шахрайства.