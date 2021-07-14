Боты – известная проблема большинства MMO-игр и, к сожалению для фанатов, World of Warcraft Classic – не исключение. Здесь боты воруют драгоценные ресурсы, монополизируют редких монстров и вызывают рост инфляции в экономике виртуального мира за счет большого количества незаконно заработанного золота. Разработчики как могут борются с этой проблемой, но и сами игроки не стоят в стороне.

Поучительно Игры спасают жизни: чувственная история игрока в World of Warcraft растрогала сеть

Один сообразительный геймер изобрел действенный способ борьбы с ботами. Он сумел нейтрализовать целую группу героев с помощью одного из классовых заклинаний жреца и похвастался этим на Reddit.

Способ, на самом деле довольно простой, игрок отслеживал персонажей-ботов рядом с подземельем "Марадон", после чего применял на них заклинание "Контроль разума". С его помощью, как не сложно догадаться, игрок получал временный контроль над этими персонажами и буквально приказывал враждебным героям спрыгивать в углубление в пещере и упираться лицом в стену, а потом снимал контроль.

При всем уважении к искусственному интеллекту, боты – не люди и не могут догадаться как найти выход из подобной ситуации, а потому продолжают бежать в стену, оставаясь там на долгое время. Таким образом геймеру удалось нейтрализовать более десятка персонажей.

Один из реддиторов под ником Sick_Nerd_Baller решил навестить застрявших ботов



Так называемое "ботоводство" нарушает целостность WoW Classic – игры, успех в которой напрямую зависит от вложенного в нее времени и терпения. Поэтому неудивительно, что старания изобретательного игрока были по достоинству оценены геймерским сообществом. Надеемся, что разработчики также продолжат борьбу против этого низменного способа мошенничества.