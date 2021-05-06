Видеоигры – это не только о хорошей графике, интересном сюжете или геймплее. Формируя вокруг себя сообщество фанатов, они помогают игрокам найти настоящих друзей и просто близких по духу людей, а иногда и вообще способны спасти жизнь.

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Любому игроку WoW известно, что гильдия иногда может стать чем-то большим, чем просто игровым объединением. Сотни часов общения во время совместных рейдов способны сплотить людей так же сильно, как и моменты пережитые бок о бок в реальной жизни.

15 лет назад Feer был активным игроком World of Warcraft и принадлежал к гильдии Prominence. Мир видеоигр был для него своеобразным бегством от реальности, ведь из-за тяжелых жизненных обстоятельств юноша "подсел" на наркотики и был на пороге того, чтобы оказаться на улице в статусе бездомного. Именно в этот момент лидер гильдии под ником Tremain узнал, что у одного из ее членов серьезные проблемы в реальной жизни и предложил помощь, написав тому письмо по внутриигровой почте.

Я слышал, что скоро ты можешь стать бездомным... Мои родители предлагают тебе пожить у нас, а недалеко от моего дома есть колледж, в который я пойду в сентябре, можешь присоединиться ко мне. Если ты заинтересован, просто найди немного денег на перелет сюда, мы встретим тебя в аэропорту. Я говорю серьезно, а не просто, чтобы поразить тебя. Если слухи, которые дошли до меня, ложные – забей, но если все это правда – пакуй чемоданы и тащи свою задницу сюда. До связи, – говорилось в судьбоносном сообщении.

После недолгих раздумий Feer принял предложение игрового товарища и прилетел в Англию, где вылечился от зависимости и вот уже 15 лет не принимает никаких наркотических веществ. По словам мужчины, семья Tremain была с ним строгой, но доброжелательной и помогла ему найти работу и закончить колледж.

В комментариях под постом сам Дэнни (настоящее имя Tremain) сказал, что не жалел о своем решении ни секунды и если бы его вернули на 15 лет назад он бы без лишних раздумий снова предложил бы свою помощь.

Сообщество невероятно тепло восприняло эту историю. Геймеры и простые люди со всего мира присылают слова благодарности Дэнни и его семье, а сами Feer и Tremain и по сей день остаются близкими друзьями и часто играют в WoW вместе.