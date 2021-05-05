За последние месяцы в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive произошло сразу несколько рекордных продаж. Еще в начале года анонимный китайский коллекционер купил AWP Dragon Lore за сумму в более чем 150 тысяч долларов. Чуть позже датчанин с никнеймом Luksusbums решил приобрести за схожую сумму AK-47 Case Hardened, правда, на этом он не остановился.

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На сей раз этот датский коллекционер захотел пополнить свою коллекцию новым оружием. Его заинтересовал уникальный экземпляр M4A4 Howl в состоянии "прямо с завода" с функцией StatTrak, а также с очень дорогими наклейками. Стоит начать с того, что даже сам скин действительно очень редкий, а на торговой площадке Steam вряд ли получится его поймать. На сторонних ресурсах такой экземпляр (без наклеек) можно приобрести примерно за 18 тысяч долларов (почти 500 тысяч гривен).

Штурмовая винтовка M4A4 Howl / Фото магазин Steam

Также стоит отметить и наклейки, которые предыдущий владелец наклеил на эту штурмовую винтовку. На этом скине можно заметить сразу четыре голографические наклейки с эмблемой киберспортивной команды iBUYPOWER с турнира EMS One Katowice 2014. Это одни из самых редких наклеек в видеоигре CS:GO, а приобрести их можно только на специальных торговых площадках. Одна такая наклейка сейчас стоит не менее 15 тысяч долларов (более 400 тысяч гривен), а там их сразу четыре.

Голографическая наклейка команды iBUYPOWER с турнира EMS One Katowice 2014 / Фото магазин Steam

За все это "удовольствие" известный коллекционер Luksusbums на этот раз заплатил также космическую сумму – 122 тысячи долларов (более 3 миллионов гривен). Также стоит добавить, что такие коллекционеры обычно используют специальные площадки или работают с потенциальным продавцом напрямую. Последнее происходит чаще, но эта сделка стала исключением. Пользователь с никнеймом ohnePixel отметил, что эта операция была проведена через китайскую онлайн-платформу Buff. А также добавил, что именно для подобных площадок эта сделка и стала рекордной.

Скин M4A4 Howl с наклейками, за который заплатили 122 тысячи долларов / Фото твиттер ohnePixel