За останні місяці у відеогрі Counter-Strike: Global Offensive відбулося одразу кілька рекордних продажів. Ще на початку року анонімний китайський колекціонер купив AWP Dragon Lore за суму у понад 150 тисяч доларів. Трохи пізніше данець із нікнеймом Luksusbums вирішив придбати за схожу суму AK-47 Case Hardened, щоправда, на цьому він не зупинився.

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Цього разу цей данський колекціонер захотів поповнити свою колекцію новою зброєю. Його зацікавив унікальний екземпляр M4A4 Howl у стані "щойно з фабрики" із функцією StatTrak, а також з дуже дорогими наліпками. Варто розпочати з того, що навіть сам скін дійсно дуже рідкісний, а на торговому майданчику Steam навряд чи вийде його зловити. На сторонніх ресурсах такий екземпляр (без наліпок) можна придбати приблизно за 18 тисяч доларів (майже 500 тисяч гривень).

Штурмова гвинтівка M4A4 Howl / Фото крамниця Steam

Також варто відзначити й наліпки, які попередній власник наклеїв на цю штурмову гвинтівку. На цьому скіні можна помітити одразу чотири голографічні наліпки з емблемою кіберспортивної команди iBUYPOWER з турніру EMS One Katowice 2014. Це одні з найрідкісніших наліпок у відеогрі CS:GO, а придбати їх можна лише на спеціальних торгових майданчиках. Одна така наліпка зараз коштує не менше 15 тисяч доларів (понад 400 тисяч гривень), а там їх одразу чотири.

Голографічна наліпка команди iBUYPOWER з турніру EMS One Katowice 2014 / Фото крамниця Steam

За все це "задоволення" відомий колекціонер Luksusbums цього разу заплатив також космічну суму – 122 тисячі доларів (понад 3 мільйони гривень). Також варто додати, що такі колекціонери зазвичай використовують спеціальні майданчики чи працюють з потенційним продавцем напряму. Останнє відбувається частіше, але ця угода стала винятком. Користувач із нікнеймом ohnePixel відзначив, що ця операція була проведена через китайську онлайн-платформу Buff. А також додав, що саме для подібних майданчиків ця угода й стала рекордною.

Скін M4A4 Howl з наліпками, за який заплатили 122 тисячі доларів / Фото твітер ohnePixel