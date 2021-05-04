У відеогрі Counter-Strike: Global Offensive завершилася операція із назвою "Broken Fang", тому компанія Valve вирішила оновити й саму гру. Більшість змін достатньо класичні, хоча одна може сколихнути всю спільноту гравців у цю гру.

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Напевно, варто розпочати саме з цієї головної новини. Компанія Valve вирішила замінити Train в активному пулі змагальних мап на Ancient. Тобто навіть на кіберспортивних турнірах гратимуть саме на останній мапі, а Train, напевно, будуть осучаснювати та якось змінювати. Варто додати, що на майбутніх RMR-турнірах буде використовуватися ще старий пул мап, але вже на початку літа ці зміни увійдуть в силу.

Рішення достатньо неочікуване й дивне, бо за останні кілька років тільки лінивий не говорив про оновлення мапи Mirage. Зникають всі мапи, але ця поки залишається у грі. Та й вибір саме Ancient може здивувати багатьох гравців, бо на своєрідній лаві запасних сидять оновлені Cobblestone та Cache, а також новостворений Tuscan. Варто відзначити, що роботи над останньою мапою поки продовжуються, тому, можливо, у майбутньому й вона опиниться в активному пулі.

Мапа Ancient / Фото твітер CS:GO

Також у відеогрі з'явився цікавий сервіс із назвою CS:GO 360 Stats. За 1 долар на місяць гравці зможуть слідкувати за своєю офіційною та детальною статистикою. Цікаво, що у CS:GO залишається й новий варіант матчмейкінгу, де гравці можуть пікати та банити мапи перед стартом гри. З'явився й новий кейс із назвою Snakebite, у який увійшло одразу 17 нових скінів та рідкісні рукавички з кейса Broken Fang.

Цього разу розробники оновили й моделі курей, а також провели класичну ротацію мап у самій грі. Grind та Mocha замінили Apollo, Engage й Anubis у кількох режимах гри, а у "Напарниках" замість Elysion та Guard з'явилися Calavera й Pitstop. Звісно, є й звичні виправлення різноманітних недоліків та багів, а з повним списком всіх оновлень можна ознайомитися за цим посиланням.

Скіни з кейса Snakebite / Фото твітер CS:GO

Оновлені моделі курей / Фото твітер CS:GO