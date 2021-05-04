В видеоигре Counter-Strike: Global Offensive завершилась операция под названием "Broken Fang", поэтому компания Valve решила обновить и саму игру. Большинство изменений достаточно классические, хотя одно может всколыхнуть все сообщество игроков в эту игру.

Интересно Какой была бы сборная Украины по CS: GO – мировые звезды и перспективная молодежь

Наверное, стоит начать именно с этой главной новости. Компания Valve решила заменить Train в активном пуле соревновательных карт на Ancient. То есть даже на киберспортивных турнирах будут играть именно на последней карте, а Train, наверное, будут осовременивать и как-то менять. Стоит добавить, что на предстоящих RMR-турнирах будет использоваться еще старый пул карт, но уже в начале лета эти изменения войдут в силу.

Решение достаточно неожиданное и странное, потому что за последние несколько лет только ленивый не говорил об обновлении карты Mirage. Исчезают все карты, но эта пока остается в игре. Ну и выбор именно Ancient может удивить многих игроков, потому что на своеобразной скамейке запасных сидят обновленные Cobblestone и Cache, а также новосозданный Tuscan. Стоит отметить, что работы над последней картой пока продолжаются, поэтому, возможно, в будущем и она окажется в активном пуле.

Карта Ancient / Фото твиттер CS:GO

Также в видеоигре появился интересный сервис под названием CS:GO 360 Stats. За 1 доллар в месяц игроки смогут следить за своей официальной и подробной статистикой. Интересно, что в CS:GO остается и новый вариант матчмейкинга, где игроки могут пикать и банить карты перед стартом игры. Появился и новый кейс под названием Snakebite, в который вошло сразу 17 новых скинов и редкие перчатки из кейса Broken Fang.

На этот раз разработчики обновили и модели куриц, а также провели классическую ротацию карт в самой игре. Grind и Mocha заменили Apollo, Engage и Anubis в нескольких режимах игры, а в "Напарниках" вместо Elysion и Guard появились Calavera и Pitstop. Конечно, есть и привычные исправления различных недостатков и багов, а с полным списком всех обновлений можно ознакомиться по этой ссылке.

Скины из кейса Snakebite / Фото твиттер CS:GO

Обновленные модели куриц / Фото твиттер CS:GO