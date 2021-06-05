Кілька місяців тому ми розповідали про цікавий експеримент у дуже популярній відеогрі Call of Duty: Warzone. Тоді геймери вирішили підірвати всю техніку, яку можна знайти у Верданську. Цього разу експеримент схожий, але результат інший.

До теми Підірвали всю техніку: гравці влаштували масштабний експеримент у Call of Duty: Warzone – відео

У цих експериментах геймери перевіряли сервери та саму відеогру Call of Duty: Warzone на надійність. Варто нагадати, що масштабний підрив всієї техніки "поклав" сервери цієї гри. Тобто своєрідний краш-тест вона не пройшла. Іронічно, але відеогра "зламалася" саме у той момент, коли чимала кількість гравців об'єдналася для спільної справи.

Цього разу блогер з нікнеймом DefendTheHouse зібрав понад сто людей в користувацькому лобі. Йому стало цікаво, що станеться з грою Call of Duty: Warzone, якщо одночасно викликати понад сто комплектів зі зброєю в одному місці. Одразу варто відзначити, що такий краш-тест відеогра пройшла, хоча й не дуже впевнено.

Гра навіть витримала "дощ" з цих коробок, але вже після їхнього приземлення на землю розпочалися справжні проблеми. Ця гора з комплектів дуже погано відображалася (з'являлася та зникала), а також виникли й інші проблеми з графікою. Особливо хочеться "відзначити" зовнішній вигляд персонажів у цей момент.

Здавалося, що такого навантаження сервери можуть й не витримати. Щоправда, гра не вилетіла навіть тоді, коли геймери влаштували справжній хаос біля цієї гори з комплектів. Наостанок варто відзначити, що користувачам у мережі дуже сподобався такий експеримент, а відео вже переглянуло майже 70 тисяч глядачів.

Експеримент з комплектами у відеогрі Call of Duty: Warzone (на 9:05) – відео